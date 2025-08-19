Кражу можжевельника и грунта для рассады раскрыли брянские полицейские

Жительницу Новозыбкова, подозреваемую в краже можжевельника и грунта для рассады, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 39-летний предприниматель из Новозыбкова. У него пропали пять горшков с можжевельником и 20 упаковок грунта для саженцев. Имущество он ненадолго оставил возле своего склада на улице Мичурина. Ущерб превысил 77 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 43-летняя жительница города. Ранее в поле зрения правоохранителей женщина не попадала. Подозреваемую задержали. Она призналась, что заметила оставленные без присмотра деревья и мешки с грунтом, проезжая мимо склада потерпевшего. Она не устояла перед соблазном. Женщина погрузила чужое имущество в свой автомобиль и скрылась. Можжевельник она планировала высадить около своего дома. Полицейские изъяли деревья.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет колонии.