Брянский губернатор поучаствовал в коллегии Минобороны РФ

2025, 17 декабря 17:27

Брянский губернатор поучаствовал в коллегии Минобороны РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации 17 декабря состоялась расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. На совещании обсудили итоги работы за год и определили приоритетные задачи по развитию Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности страны.

Заседание провёл Президент России Владимир Путин. Участие в мероприятии приняли министры, депутаты Госдумы и представители органов власти регионов. В их числе – губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Один из важнейших приоритетов сегодня — обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, для всех военнослужащих. Наша уникальная мера поддержки, которой больше нет ни в одном регионе, — пожизненная выплата ежемесячного пособия матери, отцу и вдове погибшего защитника, размер которого в этом году составляет 56 014 рублей, на следующий год эта сумма будет 64 тыс. рублей», – отметил Александр Богомаз в своих соцсетях. .

Губернатор добавил, что в регионе действует 31 мера поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, а также ветеранов боевых действий.