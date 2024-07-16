Кражу одежды из магазина раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемых в краже одежды из магазина задержали стражи порядка в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Заявление о краже в полицию подали сотрудники магазина самообслуживания в торговом центре в Бежицком районе Брянска. Два покупателя незаметно сложили в пакет футболки, джинсы и другую одежду, а затем покинули магазин, не оплатив товар. Ущерб превысил шесть тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых. 41-летний мужчина и его 33-летняя сообщница признались в краже. Вещи они продали прохожим. Фигурантам следователи предъявили обвинение.