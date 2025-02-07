Кражу ограждения с кладбища раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже ограждения с кладбища раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пришла навестить могилы родственников на местном кладбище и обнаружила исчезновения металлического ограждения из столбиков и цепей. Ущерб составил почти 13 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению 37-летнего уроженца Карачева. Он уже не раз был судим. Мужчину задержали.

Фигурант признался, что разбирал ограждение и отвозил в пункт приёма металлолома на тачке. Ему помогал приятель. Злоумышленник соврал ему, что хозяева наняли его утилизировать старую ограду. Фигурант выручил 2 000 рублей, которые в тот же день потратил.

Мужчине уже предъявлено в краже.