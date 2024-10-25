Кражу перфоратора из магазина раскрыли за день брянские полицейские

Подозреваемого в краже перфоратора из магазина рецидивиста за день разыскали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился управляющий магазина электроники и бытовой техники в Володарском районе Брянска. Из торговой точки пропал перфоратор, стоимостью около пяти тысяч рублей.

Момент кражи попал на записи с камер видеонаблюдения. Посетитель забрал товар с прилавка, спрятал в пакет тёмного цвета и покинул магазин.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. 47-летний житель Пограского района уже не раз был судим за магазинные кражи. Перфоратор он продал на улице случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».