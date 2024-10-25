Кражу перфоратора из магазина раскрыли за день брянские полицейские
Подозреваемого в краже перфоратора из магазина рецидивиста за день разыскали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился управляющий магазина электроники и бытовой техники в Володарском районе Брянска. Из торговой точки пропал перфоратор, стоимостью около пяти тысяч рублей.
Момент кражи попал на записи с камер видеонаблюдения. Посетитель забрал товар с прилавка, спрятал в пакет тёмного цвета и покинул магазин.
На следующий день полицейские задержали подозреваемого. 47-летний житель Пограского района уже не раз был судим за магазинные кражи. Перфоратор он продал на улице случайному прохожему.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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