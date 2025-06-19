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Кражу пистолета из машины раскрыли стражи порядка в Брянске

2025, 19 июня 13:51 Происшествия
Кражу пистолета из машины раскрыли стражи порядка в Брянске
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Рецидивиста, подозреваемого в краже пистолета из машины, задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился 26-летний житель областного центра. Ночью неизвестный злоумышленник проник в его автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки а Володарском районе. Из из салона он забрал травматический пистолет.

В этот же день работники сетевого магазина заметили подозрительного мужчину в торговом зале и вызвали вневедомственную охрану. У задержанного изъяли травматический пистолет.

Полицейские установили, что ранее судимый 49-летний житель города, ведущий асоциальный образ жизни, забрал оружие из чужой машины. Для каких целей ему понадобился пистолет он пояснить не смог.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

 

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