Кражу плеера из магазина в Брянске раскрыли полицейские

Жителя Калуги, подозреваемого в краже плеера из магазина в Брянске, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже из магазина по продаже бытовой и электронной техники в Бежицком районе Брянска. Покупатель забрал с прилавка медиаплеер стоимостью 6500 рублей и ушёл, минуя кассу.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимый 42-летний житель Калужской области. Он приехал в Брянск на своей машине. После преступления подозреваемый сел в свой автомобиль и поехал домой.

Мужчина возместил причиненный ущерб торговой точке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.