Кражу с дачи раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже с дачи задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Брянска. В её дачный дом в посёлке Старь пробрался злоумышленник. Вора забрал 10 тысяч рублей, а также холодильник, музыкальный центр, телевизор с ТВ-приставкой, кресло, металлическую ванну и стиральную машину.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого в преступлении. 26-летний житель Дятьковского района ранее уже был судим.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении краже. Он находится под подпиской о невыезде.