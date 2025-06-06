Кражу самоката у ребёнка раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже самоката с детской площадки задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница Брасовского района. С детской площадки пропал самокат её дочери. Женщина оцен ла ущерб в 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 55-летний мужчина рассказал, что ночью гулял по городу и обнаружил бесхозный самокат на детской площадке. Он решил забрать его себе.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный самокат полицейские изъяли.