Кражу шоколада из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже 12 плиток шоколада из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Володарском районе Брянска. Из торговой точки пропали 12 плиток шоколада. Ущерб превысил 4000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. 33-летний житель посёлка Большое Полпино уже не раз был судим. Шоколадки он продал прохожим, а на вырученные деньги купил спиртное.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.