Кражу шоколада из магазина в Брянске открыли стражи порядка

Рецидивиста из Брянска, подозреваемого в краже шоколада из магазина, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности магазина в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали шоколадки на сумму более 4000 рублей. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения. Один из посетителей взял сладости со стеллажа, сложил их в пакет и ушёл, минуя кассу.

Полицейские установили личность злоумышленника. 30-летний житель Советского района ранее не раз уже был судим. Полицейские установили причастность фигуранта к ряду аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».