Кражу скутера раскрыли брянские стражи порядка

Брянец похитил скутер у пенсионера, чтобы подарить родственнику. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию о краже заявил 61-летний житель Брянска. Ночью со двора его частного дома пропал электроскутер. Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 37-летний брянец ранее в поле зрение полиции ранее не попадал.

Мужчина рассказал, что угнал чужой электроскутер, чтобы подарить его своему родственнику. Владелец же забыл забрать ключи из замка зажигания. Поэтому увезти транспорт со двора было не сложно.

Скутер подозреваемый перегнал из Брянска в район области. Полицейские изъяли транспорт и вернули владельцу.

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