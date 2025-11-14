Кражу спортивной одежды из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже спортивной одежды из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже из магазина спортивных товаров в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропала одежда стоимостью свыше 12 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 41-летний житель областного центра. Он уже был судим за совершение тяжкого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».