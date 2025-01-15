Кражу сумки из машины раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже сумки с документами из машины задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянска. Из салона его припаркованного около торгового центра автомобиля пропала сумка с документами и планшет. Пропажу мужчина обнаружил, вернувшись из магазина.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 43-летний житель Москвы. Он не раз уже был судим. При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили специальное техническое устройство для принудительного вскрытия автомобилей. С его помощью фигурант и проник в салон.

Возбуждены уголовные дела по статьям уголовного кодекса РФ «Кража» и «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».