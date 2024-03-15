Кражу телефона из раздевалки предприятия раскрыли брянские полицейские
Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже телефона у сотрудницы предприятия. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратилась сотрудница предприятия в Выгоничском районе. 34-летняя жительница Брянска оставила свой смартфон в раздевалке для работников. Вернувшись после ночной смены, она обнаружила исчезновение гаджета.
Стражи порядка установили подозреваемую в краже. 24-летняя жительница Трубчевского района ранее была судима. Девушку задержали, а гаджет правоохранители вернули владелице.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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