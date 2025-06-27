Кражу телефона из стоматологии раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Советского района Брянска. У неё пропал мобильный телефон стоимостью около 35 тысяч рублей, пока она проходила лечение в стоматологической клинике.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Безработного 66-летнего жителя областного центра правоохранители задержали. Он признался, что чужой телефон забрал с полки, на которой пациенты оставляют свои личные вещи на время процедур.

Гаджет полицейские вернули законной владелице. Фигуранту предъявили обвинение.