Кражу телефона раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже телефона клиента Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Фокинского района Брянска. Он лишился мобильного телефона по пути из кафе до дома. Гаджет потерпевший оценил в 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что молодой человек выронил смартфон в такси. В салоне автомобиля его нашёл 38-летний водитель и забрал его себе. Через пару дней водитель продал телефон знакомому за пять тысяч рублей.

Ранее судимого брянца стражи порядка задержали Телефон изъяли и вернули владельцу. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Кража».