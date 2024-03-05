Кражу телефона раскрыли брянские полицейские
Брянские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже телефона клиента Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 24-летний житель Фокинского района Брянска. Он лишился мобильного телефона по пути из кафе до дома. Гаджет потерпевший оценил в 26 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что молодой человек выронил смартфон в такси. В салоне автомобиля его нашёл 38-летний водитель и забрал его себе. Через пару дней водитель продал телефон знакомому за пять тысяч рублей.
Ранее судимого брянца стражи порядка задержали Телефон изъяли и вернули владельцу. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Кража».
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