Кражу телефона раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские в Брянске задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о продаже телефона обратился 36-летний житель Фокинского района Брянска. Мужчина пояснил, что свой смартфон мог выронить из кармана, возвращаясь домой накануне вечером. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Смартфон подобрал 37-летний брянец. На следующий день он сдал чужой гаджет в ломбард. Вырученные 8000 рублей фигурант сразу же потратил.

Мужчине предъявили обвинение. Похищенный телефон был перепродан, его местонахождение полиция устанавливает.