Кражу телефона раскрыли полицейские в Севске

Ранее судимую женщину, подозреваемую в краже телефона у знакомой, задержали полицейские в Севске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Севска. У женщины из квартиры пропал смартфон стоимостью около 6000 рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастна ранее судимая 39-летняя знакомая потерпевшей. Злоумышленница была в гостях у приятельницы и незаметно забрала оставленный на диване телефон.

Гаджет полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».