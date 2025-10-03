Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске

Ранее судимую жительницу Брянска полицейские задержали по подозрению в краже телефона у ребёнка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. У её ребёнка при пропал мобильный телефон.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в краже. 34-летняя жительница областного центра уже была судима. Женщину задержали правоохранители. Она пояснила, что смартфон нашла на улице около остановки общественного транспорта. Она выбросила сим-карту, сбросила телефон до заводских настроек и стала им пользоваться.

Фигурантке предъявили обвинение в краже. Телефон вернули владельцам.