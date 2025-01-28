Кражу телевизора с дачи раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже телевизора и частей холодильника с дачного участка задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. С её дачного участка пропали телевизор, металлические части от холодильника и провода. Ущерб составила около 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник взломал замок в хозяйственной постройке, где и хранилось имущество. Правоохранители задержали подозреваемого — безработного 42-летнего жителя областного центра.

Фигуранту предъявили обвинение в краже.