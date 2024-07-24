Кражу техники из магазина раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже трёх колонок из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился администратор магазина цифровой и бытовой техники в Дятьково. Посетитель воспользовался отсутствием работников в торговом зале похитил три портативные колонки. Ущерб составил около 9000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. 36-летний житель города уже был судим за причинение вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».