Кражу товаров из магазина по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, находящегося в федеральном розыске и подозреваемого в серии краж из магазинов, по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции Бежицкого района Брянска обратился администратор магазина самообслуживания. На записи камер видеонаблюдения попал момент кражи. Один из посетителей положил в корзинку 10 банок с рыбными и мясными консервами, почти 1,5 кг сыра, три банки кофе и шоколадную пасту. Мужчине удалось незаметно переложить в пакет и покинуть магазин, минуя кассовую зону. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Брянска был в федеральном розыске.

Полицейские установили причастность фигуранта к совершению ещё двух краж из магазинов в Бежицком районе. Рецидивист признался, что продал похищенные товары прохожим.

Суд отправил задержанного в СИЗО. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.