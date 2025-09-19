Кражу товаров из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске

Мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина, задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из зала пропали товары на почти восемь тысяч рублей.

Момент кражи попал на записи камеры видеонаблюдения. Один из посетителей набрал в пакет по нескольку наименований шампуней, зубных паст и кофе, а затем ушёл, минуя кассу.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – 47-летнего брянца. Мужчина пояснил, что похищенные товары продал прохожему, а деньги потратил.

Полицейские проводят проверку по данному факту.