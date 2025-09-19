Кражу товаров из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске
Мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина, задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился сотрудник магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из зала пропали товары на почти восемь тысяч рублей.
Момент кражи попал на записи камеры видеонаблюдения. Один из посетителей набрал в пакет по нескольку наименований шампуней, зубных паст и кофе, а затем ушёл, минуя кассу.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – 47-летнего брянца. Мужчина пояснил, что похищенные товары продал прохожему, а деньги потратил.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного