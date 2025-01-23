Кражу велосипеда оперативно раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже велосипеда оперативно задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Володарского района Брянска. С лестничной клетки подъезда многоквартирного дома пропал её велосипед. Транспортное средство не было пристёгнуто противоугонным тросом.

Полицейских быстро разыскали похищенный велосипед. Он находился в соседнем подъезде. Позднее стражи порядка задержали и подозреваемого в кражу. 37-летний брянец не раз уже был судим.

Мужчина признался, что собирался через некоторое время вернуться за велосипедом и продать его прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».