Кражу вина из храма раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже двух бутылок вина из храма в Брянском районе задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию от служителей храма в Брянской районе поступила информация о краже. Ночью неизвестный злоумышленник отжал окно и проник в помещение. Он забрал две бутылки вина, не тронув церковную утварь.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. 53-летний мужчина пояснил, что по дороге домой проходил мимо храма и решил поискать внутри что-нибудь ценное.

Возбуждено уголовное дело.