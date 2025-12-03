Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянская студентка отдала мошенникам свыше 3,9 млн рублей

2025, 03 декабря 09:04
Брянская студентка отдала мошенникам, представившихся сотрудниками почты, свыше 3,9 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

В начале ноября 21-летней жительнице Брянска позвонила неизвестная женщина. Она представилась работником почты и проинформировала о якобы поступлении заказного письма. По её указанию студентка в приложении «Почта России» ввела трек-номер и обнаружила наличие почтового отправления на ее имя, но по вымышленному адресу.

В тот же день на адрес электронной почты потерпевшей пришло фейковое уведомление от портала «Госуслуги». Якобы доступ в её личный кабинет получили злоумышленники и её нужно позвонить на «горячую линию». Девушка позвонила по указанному номеру. Незнакомая женщина пояснила, что мошенники завладели документами  студентки. Решить проблему якобы должны сотрудники Центрального банка России. Связаться с ними надо через мессенджер. Там незнакомый мужчина убедил потерпевшую перевести имевшиеся сбережения на «безопасный счёт». В течение недели пострадавшая по указанию лжебанкира отправила на незнакомые счета более 3,9 млн рублей.

Лишь спустя время девушка рассказала о произошедшем своим знакомым и осознала, что стала жертвой преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

