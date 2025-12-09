Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Лжеэксперты обманули троих брянцев за неделю

2025, 09 декабря 11:42
Лжеэксперты обманули троих брянцев за неделю
Лжеэксперты похитили почти 300 тысяч рублей у троих брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

На прошлой неделе в полицию обратился житель Дятьковского района. Мужчина пообщался с «экспертом по быстрому заработку». По совету незнакомца брянец решил инвестировать свои сбережения. 134 тысяч рублей он перевёл на неизвестные счета. После получения денег мнимый эксперт исчез. 

В аналогичную ситуацию попали ещё две жительницы региона. Они лишились 158 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по фактам мошенничеств.

