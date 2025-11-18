Лжеэксперты по инвестициям обманули троих брянцев за неделю

Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше 400 тысяч рублей у троих брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась с «экспертом» по инвестициям и решила быстро заработать. Он перевела на указанные незнакомцем счета 182 тысяч рублей. После получения денег лжеэксперт пропал.

На прошлой неделе в аналогичной ситуации оказались ещё двое жителей Брянской области. Они лишились 283 тысяч рублей.