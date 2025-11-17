Пенсионеру из Красногорского района предъявлено обвинение в краже денег с карты

73-летнему уроженцу Красногорского района предъявлено обвинение в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Брянска. Женщина потеряла свою банковской картой. Лишь спустя время она заметила пропажу, обнаружив в приложении списание со счёта на более чем 4500 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что чужой картой в магазинах расплачивался 73-летний уроженец Красногорского района. Ранее закон он не нарушал. .

Фигурант возместил ущерб. Пенсионеру предъявлено обвинение в краже.