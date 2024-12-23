Крупное мошенничество раскрыли брянские полицейские
Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На уловку сетевого мошенника попались работники брянской строительной организации. Злоумышленник предоставил поддельное уведомление о блокировке расчётного счёта фирмы из-за непогашенной задолженности. Он убедил сотрудников перевести ему 421 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность мошенника. 36-летний житель Ульяновской области уже был судим за мошенничество и провёл пять лет в колонии.
Мужчину правоохранители заделали у него дома. Стражи правопорядка вернули деньги заявителю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант находится под стражей.