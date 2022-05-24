Купание в озере Карна в Новозыбкове запретили из-за микробов

Запрет снимут после положительного заключения экспертизы.

В озере Карна по улице Приозерной в Новозыбкове запретили купание.

По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области, по результатам проведенных лабораторных исследований в рамках социально-гигиенического мониторинга вода в озере не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.

Купаться в водоеме запрещено до получения удовлетворительных результатов, о чем местных жителей проинформируют дополнительно.