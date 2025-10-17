Курьер дистанционных мошенников предстанет перед судом в Брянске

Курьер дистанционных мошенников, похитивший свыше 1,6 млн рублей у пенсионеров, предстанет перед судом в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Приговор выслушает 23-летний житель областного центра.

По версии следствия, в июне 2025 года молодой человек вступил в состав группы телефонных мошенников.

В июле 2025 года злоумышленники звонили пожилым жителям Брянска и информировали о необходимости проверки правомерности владения денежными средствами. Фигурант исполнял роль курьера. Он забрал у пенсионеров более 1,6 млн рублей. Деньги он переводил в криптовалюту.

При попытке забрать у 90-летней жительницы областного центра один миллион рублей, парня задержали сотрудники полиции. Обвиняемый признал вину.