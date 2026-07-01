Курьер мошенников ждёт суда в СИЗО за обман брянской пенсионерки

2026, 01 июля 12:03

Курьер мошенников ждёт суда в СИЗО за обман брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи в Климовском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 31-летнего жителя Краснодарского края.

По версии следствия, в июне телефонные мошенники сообщили жительнице Брянской области о том, что с использованием данных её СНИЛС якобы оформлена генеральная доверенность. Документы могут использовать для хищения денег с её счетов и финансирования вооруженных формирований Украины. Для урегулирования вопроса злоумышленники убедили женщину в необходимости декларирования сбережений. Потерпевшая сняла 1,8 млн рублей и передала прибывшему фигуранту.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.