Курьера мошенников брянский суд отправил в колонию

Курьера мошенников, обманувших четверых пенсионеров, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе высшей инстанции.

Новозыбковский городской суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 32-летний житель Брянска.

Фигурант получил предложение о работе курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники сообщали жертвам о якобы попавших в аварию родных и необходимости передать деньги за освобождение от уголовной ответственности. Жертвами стали четверо пожилых жителей Брянска, Клинцов и Новозыбкова. Фигурант забрал у них более 1 200 000 рублей и перевёл «работодателям».

Суд приговорил виновного к трём годам в исправительной колонии общего режима. Мужчина также должен выплатить потерпевшим 1 171 107 рублей. Приговор не вступил в законную силу.