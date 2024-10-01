Курьера мошенников из Москвы брянский суд отправил в тюрьму

Курьера мошенников из Москвы, обманувшего троих пенсионеров, брянский суд отправил в тюрьму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель Москвы.

В феврале 2024 года мужчина стал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили троит пенсионерам областного центра о якобы попавших в беду родных. За их спасение они потребовали деньги. Фигурант забрал у пожилых брянцев 540 тысяч рублей и перевёл их сообщникам.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. Также он обязан возместить причинённый ущерб. В законную силу решение не вступило.