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Курьера телефонных мошенников из Трубчевского района ждёт суд

2024, 06 июня 16:39 Происшествия
Курьера телефонных мошенников из Трубчевского района ждёт суд
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Жителя Трубчевского района, помогающего телефонным мошенникам, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают 28-летнего жителя Трубчевского района. 

По версии следствия, 27 марта жителю посёлка Деснянский позвонили мошенники. Они убедили его оформить кредит на 500 тысяч рублей, обналичить и передать деньги якобы инкассатору для зачисления на специальный счёт. К потерпевшему за деньгами приехал фигурант. Там его и задержали стражи порядка.

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