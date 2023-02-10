Город32

Курьер телефонных мошенников выслушал приговор в Брянске

2023, 10 февраля 08:00 Происшествия
Курьер телефонных мошенников выслушал приговор в Брянске
Источник фото

Курьеру телефонных мошенников брянский суд озвучил приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и даче взятки. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель города Москвы.

Мужчина входил в группу телефонных обманщиков. 19 июля 2022 года он приехал в Фокинский район областного центра. Его сообщники звонили пенсионерам, сообщали совершивших ДТП родных и требовали деньги. Фигуранту, выполняющему роль курьера, пять потерпевших отдали 840 тысяч рублей.

Мужчину задержали полицейские. Желая избежать уголовной ответственности, он попытался подкупить стражей порядка за 150 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии общего режима, а также обязал осужденного возместить ущерб потерпевшим. Решение не вступило в законную силу.

 

Читайте также
Двух брянских подростков подозревают в краже ящиков с пожертвованиями
10 февраля 10:43
Двух брянских подростков подозревают в краже ящиков с пожертвованиями
Ещё одну школу построят в Брянске
10 февраля 09:27
Ещё одну школу построят в Брянске
Житель Навли напал на женщину с ребёнком
10 февраля 08:41
Житель Навли напал на женщину с ребёнком
Сотрудницу брянского пункта выдачи обвиняют в мошенничестве
09 февраля 16:38
Сотрудницу брянского пункта выдачи обвиняют в мошенничестве

Новости регионов

08.02.2023 13:35
Своих не бросают
Смоленским бойцам 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной, передали технику, оборудование и подарки от детей. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Андрей Моргунов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ — «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи,
08.02.2023 13:33
«Фермерский островок» предлагает
В регионе помогают аграриям с реализацией продукции. В Смоленске официально открылся ещё один «Фермерский островок». Одноимённый проект при активной поддержке администрации области  реализует Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) совместно с торговой сетью «Пятёрочка».  Напомним, что первый в области магазин «Фермерский островок» заработал в конце сентября прошлого года на улице Петра Алексеева,
08.02.2023 13:31
На нужды СВО
С началом специальной военной операции многие региональные предприятия оперативно переориентировали своё производство под её потребности. В первую очередь это касается лёгкой промышленности. Частично перепрофилировала деятельность под выпуск продукции для участников СВО и гагаринская компания. На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Гагаринский район предприятие посетил губернатор Алексей Островский. «Крайне признателен бизнес-сообществу за то, что
08.02.2023 13:29
Они вернулись домой
Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии на прошлой неделе вернулись в Смоленск из служебной командировки в зону специальной военной операции. По случаю прибытия личного состава отряда в областном центре состоялся торжественный митинг, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. «Все они — настоящие герои. Многие из бойцов удостоены государственных наград, которые вручил врио командира
08.02.2023 11:48
Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 11,1% в январе 2023 года
В январе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 176,7 тыс. тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществлялась со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. По сравнению с первым месяцем 2022 года рост погрузки произошел и
06.02.2023 10:35
Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области
В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната. Кроме

Актуальные темы

Общество
Герб и флаг изменятся в Брянской области
Происшествия
Люди пострадали в ДТП около поселка Добрунь
Лента новостей
Обломки беспилотника упали на дом в Брянском районе
Разное
Брянец купил гусей и цыплят на соцконтракт
Лента новостей
Высокий уровень террористической опасности на Брянщине установили бессрочно

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля
Движение автомобилей через переезд 423 км на станции Навля в Брянской области будет закрыто 9 февраля

9 февраля на станции Навля в Брянской области железнодорожники проведут работы в зоне переезда 423 км, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Игорь Маковский навестил в госпитале раненного в ходе спецоперации работника «Брянскэнерго»
Игорь Маковский навестил в госпитале раненного в ходе спецоперации работника «Брянскэнерго»

В середине января Николай Герасименко, ушедший в сентябре 2022 года добровольцем для участия в специальной военной операции, в результате минометного обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован в Главный военный клинический госпиталь в Москве.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.