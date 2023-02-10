Курьер телефонных мошенников выслушал приговор в Брянске

Курьеру телефонных мошенников брянский суд озвучил приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и даче взятки. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель города Москвы.

Мужчина входил в группу телефонных обманщиков. 19 июля 2022 года он приехал в Фокинский район областного центра. Его сообщники звонили пенсионерам, сообщали совершивших ДТП родных и требовали деньги. Фигуранту, выполняющему роль курьера, пять потерпевших отдали 840 тысяч рублей.

Мужчину задержали полицейские. Желая избежать уголовной ответственности, он попытался подкупить стражей порядка за 150 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии общего режима, а также обязал осужденного возместить ущерб потерпевшим. Решение не вступило в законную силу.