Курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Новозыбкове

Стражи порядка задержали курьера телефонных обманщиков, забравшего у пенсионеров Новозыбкова 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 83-летняя жительница Новозыбкова. На стационарный телефон ей позвонил неизвестный и сообщил, что дочь пенсионерки совершила ДТП. Решить проблемы предложили за деньги. Прибывшему курьеру пожилая женщина передала 300 тысяч рублей. Лишь позднее пенсионерка связалась с родными и узнала, что ее обманули. В тот же день ещё две пожилые жительницы районного центра лишились 50 тысяч и 150 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали сообщника мошенников, забиравшего деньги. 18-летний житель города рассказал, что деньги перевел на счета анонимного нанимателя, оставив себе процент от суммы.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».