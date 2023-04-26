Курьера телефонных мошенников ждёт суд в Брянске

Перед брянским судом предстанет 20-летний курьер телефонных обманщиков. Об это сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя Подмосковья.

По версии следствия, 26 декабря прошлого года молодой человек приехал в Брянск. Он должен был забирать деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров. Курьер пришёл в квартиру жительницы Советского района, чтобы получить 100 тыс рублей. Но потерпевшая потребовала у него предъявить паспорт и фигурант спешно ретировался.

Через час он получил от обманутого жителя Советского района 700 тысяч рублей. Он отправился к терминалу, чтобы перевести деньги соучастникам. Там его и задержали полицейские. Деньги потерпевшему стражи порядка вернули.