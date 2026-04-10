Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман брянской пенсионерки

2026, 10 апреля 17:31
Источник фото

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 24-летний житель Белгородской области. 

 

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 24-летний житель Белгородской области. 

По версии правоохранителей, молодой человек вступил в преступный сговор с телефонными мошенниками. В декабре 2025 года злоумышленники по телефону сообщили 77-летней жительнице Суража, что с использованием данных её СНИЛС переводы деньги на Украину. Для урегулирования вопроса они убедили пенсионерку в необходимости декларирования сбережений. Потерпевшая передала фигуранту, выполняющему роль курьера, 800 тысяч рублей.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14794) брянск (6905) ДТП (2717) ГИБДД (2261) прокуратура (2082) уголовное дело (2034) Александр Богомаз (1950) суд (1788) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)