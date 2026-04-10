Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман брянской пенсионерки

2026, 10 апреля 17:31

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 24-летний житель Белгородской области.

По версии правоохранителей, молодой человек вступил в преступный сговор с телефонными мошенниками. В декабре 2025 года злоумышленники по телефону сообщили 77-летней жительнице Суража, что с использованием данных её СНИЛС переводы деньги на Украину. Для урегулирования вопроса они убедили пенсионерку в необходимости декларирования сбережений. Потерпевшая передала фигуранту, выполняющему роль курьера, 800 тысяч рублей.