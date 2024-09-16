Квартира загорелась в многоэтажке в Выгоничском районе

Квартиру за час потушили спасатели в многоэтажке в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 16 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Выгоничском районе. В посёлке Красное загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Школьная.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели справились с огнём за час.

О пострадавших в ведомстве не сообщили. Причину пожара устанавливают специалисты.