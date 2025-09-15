Легковой автомобиль перевернулся в Брянске в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском районе Брянска поступила в спасательное ведомство 13 сентября. На улице А.Ф. Войстроченко легковой автомобиль врезался в разделительную полосу и опрокинулся на бок.

В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Они проводили работу по отключению аккумуляторной батареи повреждённом машины. В ведомстве о пострадавших в ДТП людях не сообщили.