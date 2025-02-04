Легковой автомобиль врезался в столб на брянской трассе

Легковой автомобиль врезался в столб на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 147 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 36-летний водитель не справился с управлением автомобиля Audi. Легковушка выехала на обочину и врезалась в электроопору.

Водитель попал в больницу с травмами. Инспекторы составили на него четыре административных материала, в том числе за непристёгнутый ремень безопасности и повреждение дорожных сооружений.