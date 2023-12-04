Легковушка, автобус и грузовик столкнулись на брянской трассе

Четыре женщины пострадали при столкновении иномарки, автобуса и грузовика на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла на 11 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Renault Logan. Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с автобусом. Пассажирский транспорт отбросило на припаркованный на обочине грузовой тягач DAF.
Автомобилистка из Renault, а также её 31-летняя пассажирка получили ушибы. Также травмы получили 57-летняя и 33-летняя пассажирки автобуса. Последнюю госпитализировали с рваной раной ноги.
Инспекторы выяснили, что женщина-водитель Renault за рулём менее года. За это время на неё составили более 12 протоколов за нарушение ПДД.
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