Легковушка и грузовик столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении легковушки с «КАМАЗом» на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 50-м километре автомобильной дороги «Брянск–Дятьково–граница Калужской области» произошла авария. 66-летний водитель за рулём автомобиля Renault врезался в «КАМАЗ». Грузовик стоял на проезжей части.

Водитель легковушки попал в больницу. На 34-летнего водителя грузовика инспекторы составили протокол за нарушение правил остановки. По факту аварии полиция проводит проверку.