Легковушка и трактор столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении легковушки и трактора на брянской трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром накануне в Жуковском районе на 191 км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 24-летний водитель за рулём автомобиля Mercedes-Benz Atego врезался в трактор Беларус-82.

54-летний водителя трактора получил травмы. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.