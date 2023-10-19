Легковушка перевернулась на трассе в Дятьковском районе

Пожилой водитель попал в больницу после аварии на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 5 км автодороги «Брянск-Любохна» в Дятьковском районе произошло ДТП. 71-летний водитель не справился с управлением Lada Largus. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Пенсионера с черепно-мозговой травмой, ранами лица и головы,а также переломом руки попал в больницу. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.