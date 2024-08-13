Легковушка перевернулась на трассе в Почепском районе

Водитель попал в больницу после аварии на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 2 километре автодороги «Брянск-Новозыбков» -Староселье в Почепском районе. 26-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 21093» применил экстренное торможение и потерял управление. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель с рваной раной плечевого сустава с размозжением мышц и сухожилий , а также травматическим шоком 2-й степени попал в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.