Легковушка съехала в кювет на брянской трассе

Мужчина травмировал голову в аварии на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 44 км федеральной автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Р. Беларусь» произошла авария. 32-летний водитель не справился с управлением Ford. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами и травмами попал в больницу. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

Инспекторы на водителя составили протокол.